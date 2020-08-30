وكيل زراعة الدقهلية : لم نتلقى شكوى واحدة من نقص المياه

فريق المحافظات

أكد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية، من أهم محافظات الجمهورية لما حباها الله عز وجل من موقع فريد ومساحة شاسعة من الأراضى الزراعية، وتعتبر من المحافظات الزراعية الرائدة، وسلة غذاء لتنوع المحاصيل والفاكهة، حيث يبلغ مسطح المحافظة 810699 فدان وتمثل 8.2 % من مساحة الجمهورية .

وقال وكيل الزراعة فى الدقهلية، لــ " اليوم السابع"، أنه لأول مرة هذا العام لم نتلقي شكاوي من الفلاحين بخصوص نقص المياه، بعد توافرها طول العام و فترة الزراعة للمحاصيل المزروعة، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع مديرية الري لتحديد مواعيد مواعيد زراعة للمحاصيل يتم وصول المياة إلى نهايات كافة الترع لأول مرة منذ عدة أعوام، على الرغم من زراعة الأرز تحتاج إلى كميات كبيرة من المياة، لكن ذلك لم يؤثر على توافر مياة الري هذا العام.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن محافظة الدقهلية تزرع 27% من الأرز على مستوى الجمهورية بمساحة 325 الف فدان أرز، ويزرع بها أيضا محصول الذرة بنسبة 8 % من مساحة الجمهورية، وذلك بإجمالي مساحة 143 الف فدان.

وتابع الحضرى، أنه يتم أيضا زراعة محصول القطن بنسبة 10 % من مساحة الجمهورية، بإجمالي 34 ألف فدان، وحتى الأن لم نتلقي شكوى واحدة من نقص مستلزمات إنتاج أو مشاكل ممتعلقة بالرى أو الصرف، حيث تم صرف 80% من أسمدة الموسم الصيفى، والموسم ممتد الصرف حتى 20/9/2020، فضلا عن أنه يتم عمل خطة لتطهير المراوى والمصارف، وتم تنفيذ 722 كم مراوى بنسبة 60% ، وسيتم إستكمال الخطة بعد حصاد المحاصيل الصيفية، ويوجد تنسيق تام بين الرى والزراعة في توصيل المياه لنهايات الترع.

وأوضح الحضري، أنه تم الإتجاه إلى تطوير نظم الرى الحديثة، وفى البداية تم بدأ التطوير في مركز بلقاس في الدقهلية، والمساحة المستهدفة 5600 فدان بطول 228 كليو متر، والمشروع عبارة عن تحويل المراوي الحقلية الترابية العادية إلى مراوي مرفوعة مبطنة ( التبطين )، مؤكدا أن ما تم إنجازه بالفدان 8257 فدان ونسبة الإنجاز 147.44 %، وبلغ عدد المزارعين المستفيدين 4282 مزارع،وجارى الأن البدء في مشروع تحديث نظم الرى فى مركز أجا والرى بالتنقيط والرش، وذلك من خلال لجان من الإرشاد والمكافحة للمتابعة والمرور على المحاصيل الصيفية، والتى أكدت على جودة الإنتاج وإرتفاع الإنتاجية هذا العام.

وإختتم وكيل زراعة الدقهلية، أنه يتم تماشيا مع توجه الدولة للتوسع الرأسى بالإنتاجية في وحدة المساحة وتشجيع إنشاء الصوب لإنتاج الخضر خلال فترة الشتاء وتوفير الرقعة الزراعية، حيث أن الصوبة التي مساحتها 540م2 تعطي إنتاج فدان تحت الزراعة المكشوفة، فضلا على أن الصوب تنتج شتلات ذات مواصفات جودة مرتفعة وهي تستخدم في إنتاج الطماطم والخيار والفلفل والشتلات، فقد تم انشاء عدد 28058 صوبة بمحافظة الدقهلية لكونها من المحافظات الأولى وتمثل 40 % على مستوى الجمهورية في انشاء وترخيص الصوب، وكذلك فاكهة الموالح بمساحة 3637 فدان - الحلويات 9801 فدان، الخوخ 729 فدان، والعنب 6337 فدان والكاكى 1304 فدان، والنخيل 298522 نخلة.



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (1)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (2)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (3)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (4)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (5)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (7)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (8)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (9)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (10)



وكيل زراعة الدقهلية ومزارعون لمتابعة إنتاجية المحاصيل بالأراضى (11)