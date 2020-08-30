وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد ولا غيرها على أرض مغتصبة

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة ، كما لا يجوز بناؤها على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون .

وأشاد وزير الأوقاف بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة ، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله (عز وجل) وبناء ما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد ، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع جمعة: "وليس هذا فحسب ، بل ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا أو المساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق ، أو على حرم بعض المصارف أو الترع ، أو حرم السكة الحديد ونحوها".

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تسمح بإعادة فتح أي دورة مياه تصرف على النيل أو الترع أو بأي مجرى مائي يلوث البيئة أو بأي طريق يؤذي الناس ، فطاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق .