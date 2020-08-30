نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لـ علمى رياضة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وجاءت الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة..
هندسة القاهرة 396
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5
هندسة عين شمس 393
هندسة المنصورة 393
هندسة دمياط 392.5
هندسة الزقازيق 390
هندسة طنطا 390
هندسة سوهاج 389.5
هندسة بني سويف 389
هندسة الإسكندرية 389
هندسة جنوب الوادي 388
هندسة بنها بشبرا 387.5
هندسة كفر الشيخ 387.5
هندسة المنوفية بشبين الكوم 387
هندسة حلوان 387
هندسة بنها 387
هندسة بور سعيد 387
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