تعتزم وزيرة التجارة الكورية الجنوبية المرشحة لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية يوم ميونج-هى زيارة جنيف هذا الأسبوع، إذ ستبدأ المنظمة الدولية مراحل اختيار قائدها المقبل، وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى سول - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بأن يو ستتوجه إلى سويسرا يوم غد الاثنين، حيث أن المنظمة تخطط لبدء الجولة الأولى من مراحل اختيار رئيسها في يوم 7 سبتمبر، موضحة أنه خلال الجولة الأولى سيقدم ممثلو 164 دولة 4 تفضيلات كحد أقصى ثم سيحذف ثلاثة من المرشحين من القائمة، وستتم مراحل الاختيار على 3 جولات.
وتعتبر يو ثالث شخصية كورية جنوبية تُرشح لقيادة المنظمة العالمية، وترشح شخصان كوريان من قبل في عامي 1994 و2012 ولكن باءت محاولاتهما بالفشل، وشغلت يو منصب وزيرة التجارة في فبراير من العام الماضي، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الوزارة الذي يمتد منذ 70 عاما.
وتأتي محاولاتها لتصبح رئيسة منظمة التجارة العالمية في ظل توتر العلاقات بين كوريا واليابان، حيث أعادت كوريا الجنوبية فتح شكواها المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي في الوقت الذي لا تستجيب فيه اليابان لطلب سول المتكرر برفع قيود التصدير.
وكانت اليابان فرضت قيودا على صادراتها من مواد رئيسية لصناعة الرقائق واللوائح إلى كوريا الجنوبية، وأشارت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية إلى أنه من المهم أيضا بالنسبة لليابان السماح للمنظمة بالعمل بشكل تام لتتمكن من حل النزاع بين البلدين.
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