اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"محمد" أكثر الأسماء انتشارا بين طلاب الابتدائى فى إسرائيل

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:21 م
"محمد" أكثر الأسماء انتشارا بين طلاب الابتدائى فى إسرائيل اسم محمد
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اسم "محمد" الأكثر انتشاراً بين الطلاب في المرحلة الابتدائية في إسرائيل ، وأوضحت الصحيفة أن الإحصائية جاءت بعد فحص وزارة التعليم الإسرائيلية أكثر عشرة اسماء شيوعا في اسرائيل بين الطلاب الذين سيدخلون إلى الصف الأول الأبتدائي.

وأشارت وزارة التعليم الإسرائيلية الى أن اسم "محمد" احتل  المكان الأول وبفارق كبير عن الاسم الثاني حيث يحمله 2,023 طالب، بينما الاسم الثاني "اوري" يحمله 1660 طالبا ويتجاوز الاسم "دانييل" و"ارئيل" و"نوعام"، وكلها أسماء عبرية بفارق طفيف.

وعلقت الباحثة والمحاضرة الإسرائيلية د.عنان بن شابات ، قائلة إن غالبية الطلاب الذين سيبدؤون عامهم الدراسي الأول لديهم أسماء كنا نعرفها في الماضي البعيد، وهي اسماء لربما كان ينظر اليها في الماضي على أنها اسماء لكبار السنوتبين انها لا زالت مستعملة بكثرة، مثل دانييل، تمار، دافيد ، ومحمد".

 

 


إسرائيل

وزارة التعليم

محمد

تل ابيب

أسماء عربية

أسماء عبرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العربية: السفير القطري يغادر غزة لنقل رد الفصائل إلى إسرائيل

السبت، 29 أغسطس 2020 06:20 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. وكالة أنباء الإمارات تنشر قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. الكويت تلغى حظر التجول ابتداء من غد.. مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 م

وكالة أنباء الإمارات تنشر قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

السبت، 29 أغسطس 2020 10:30 ص

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بمنع إسرائيل عن سياسة حجز جثامين الشهداء

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:51 م

تسجيل 1937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة