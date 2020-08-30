"محمد" أكثر الأسماء انتشارا بين طلاب الابتدائى فى إسرائيل

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اسم "محمد" الأكثر انتشاراً بين الطلاب في المرحلة الابتدائية في إسرائيل ، وأوضحت الصحيفة أن الإحصائية جاءت بعد فحص وزارة التعليم الإسرائيلية أكثر عشرة اسماء شيوعا في اسرائيل بين الطلاب الذين سيدخلون إلى الصف الأول الأبتدائي.

وأشارت وزارة التعليم الإسرائيلية الى أن اسم "محمد" احتل المكان الأول وبفارق كبير عن الاسم الثاني حيث يحمله 2,023 طالب، بينما الاسم الثاني "اوري" يحمله 1660 طالبا ويتجاوز الاسم "دانييل" و"ارئيل" و"نوعام"، وكلها أسماء عبرية بفارق طفيف.

وعلقت الباحثة والمحاضرة الإسرائيلية د.عنان بن شابات ، قائلة إن غالبية الطلاب الذين سيبدؤون عامهم الدراسي الأول لديهم أسماء كنا نعرفها في الماضي البعيد، وهي اسماء لربما كان ينظر اليها في الماضي على أنها اسماء لكبار السنوتبين انها لا زالت مستعملة بكثرة، مثل دانييل، تمار، دافيد ، ومحمد".