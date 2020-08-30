محافظ الغربية: رفع قدرات العاملين بالوحدات المحلية

الغربية – مصطفى عادل

شارك الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى اجتماع مجلس إدارة مركز التدريب بمحافظة الغربية وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وبدء الاجتماع بعرض من أشرف عطية مدير مركز التدريب عن أنشطة المركز خلال الفترة السابقة وأهم الإنجازات التى حققها المركز فى مجال اللغات والحاسب الآلي، تلاها عرض من محمود ممتاز عضو المكتب الفنى للمحافظ بعرض مقترح لتعديل لائحة المركز والخطة المستقبلية المطروحة لتطوير العمل خاصة فى إضافة التدريب الإدارى للعاملين إلى مهام المركز.

ثم استعرض الدكتور محمد طه عضو هيئة التدريس بجامعة طنطا آليات تنفيذ الخطة التدريبية للمركز خلال الفترة المقبلة من خلال أحدث الوسائل التدريبية القائمة على التقويم والمتابعة و المتماشية مع رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الخطط المعروضة وأكد على ضرورة تنفيذ تلك التدريبات بناء على تحليل للاحتياجات التدريبية، وضرورة الاستعانة بمتخصصين سواء فى الجانب الأكاديمى أو المهنى من أجل رفع أداء العاملين بالمركز ، مؤكد أن المركز مستمر فى الشق التدريبى للشباب فى مجال الحاسب الآلى واللغات بجانب إضافة التدريب الإدارى للعاملين بجميع الوحدات المحلية.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر قراره رقم 672 لسنة 2020 يتضمن تعديل نشاط المركز وإضافة التدريب الإدارى إلى مهام المركز وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة ليضم المحافظ – رئيسا، السكرتير العام، عضو هيئة تدريس بالجامعة، مدير مركز التدريب، مدير الموارد البشرية، مدير الشئون المالية، المكتب الفنى للمحافظ.