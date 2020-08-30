محافظ الإسكندرية يبرز أهمية مشروع محور المحمودية بالمحافظة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال عشرات السنوات الأخيرة، موضحاً أن الوضع في الإسكندرية كان لا يستوعب الكثافات المرورية وكثافة السكان 4.5 مليون نسمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك طريقين متوازيين مع البحر، وأن يكون هناك طريق ثالث مواز للطريقين ومحاور بينهما، حيث تم إنشاء المحور بطول 22 كم، يكلف 5.5 مليار جنيه، والذى يعد تطويرا للمنطقة كلها.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن محور المحمودية شريان الحياة لمحافظة الإسكندرية، موضحاً أن العمارات التي كانت تطل على ترعة بها قمامة أصبحت تطل على شوارع جديدة، ما يعد فخرا لأهالى الإسكندرية.