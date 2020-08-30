محافظ أسوان يزور "طفل العجانة" بالقاهرة.. ويؤكد: حقه لن يضيع.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد الطفل محمد مصطفى 15 سنة، الشهير بـ"طفل العجانة" بقسم العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على حالته الصحية حيث كان قد أصيب الطفل محمد إثر تعرضه لحادث إلقاءه بعجان الفرن الذى يعمل به أثر مشاده بينه وبين أحد العاملين بالفرن.

وأثناء زيارته للطفل في حضور أسرته أكد اللواء أشرف عطية على أن حق محمد مصطفى لن يضيع، حيث أنه سيتم محاسبة المخطئ مهما كان، مشيرا إلى أنه يتابع شخصياً سير التحقيقات الجارية.

وأشار إلى أنه تم عمل فريق من المتخصصين والإستشاريين لاتخاذ القرارات اللازمة، حيث أشارت التقارير الطبية إلى تحسن ملحوظ فى حركة الذراعين مع وصول الإحساس لأصابع الإبهام ، بجانب علاجه من قرحة الفراش ، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويله لغرفة مستقلة بمرافق فى حال استمرار هذا التحسن مع البدء فى تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى.

وأوضح أشرف عطية بأن هناك متابعة يومية لحالة الطفل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للإطمئنان على إستكمال البرنامج العلاجى له ، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات لأسرة الطفل خلال فترة علاجه بالقاهرة من خلال تحمل المحافظة لتكلفة إقامه والدته بالقرب من المستشفى.

والجدير بالذكر بأنه أثناء زيارة محافظ أسوان للطفل محمد مصطفى بمستشفى أسوان الجامعى فى 19 أغسطس الماضى قام بإجراء إتصال تليفونى بوزيرة الصحه والتى وافقت على طلب المحافظ بسفر محمد للقاهرة بالطائرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الطبية لتأمين وصوله بسلام من خلال مرافقة طاقم طبى متخصص .



محافظ أسوان يزور طفل العجانة (1)



محافظ أسوان يزور طفل العجانة (2)



محافظ أسوان يزور طفل العجانة (3)



محافظ أسوان يزور طفل العجانة (4)