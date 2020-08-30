مباحث سيدى سالم تنجح فى إلقاء القبض على قاتل طفل "سائق توك توك" بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ بإشراف اللواء خالد العزب ، مدير أمن كفر الشيخ ،من كشف لغز مقتل طفل " سائق توك توك "تم العثور على جثته على حافة ترعة بناحية المنشية الجديدة دائرة المركز، وإلقاء القبض على المتهم بقتله وسرقة التوك توك.

بسؤال والده قرر خروج المجني عليه للعمل على التوك توك قيادته وعدم عودته والعثور على مركبة "التوك توك"، وتوصلت جهود تحريات فريق البحث إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب"م.ن.ا" عامل مُقيم بدائرة مركز سيدي سالم، صديق المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه ، وبأنه كان بصحبته أثناء عودتهما للمنزل حاول سرقة التوك توك الخاص به إلا أنه قاومه فقام بخنقه بيده حتى أودى بحياته ثم ألقى الجثة بمكان العثور واستولى على "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب .

وأضاف المتهم بتوجهه إلى شخصين مُقيمان بدائرة المركز، وعرضه عليهما بيع "التوك توك" مقابل مبلغ ألف جنيه إلا أنهما رفضا عقب علمهما أنه من متحصلات جريمة قتل فقام بإخفاء "التوك توك" بمكان العثور عليه خشية افتضاح أمره ، وبسؤالهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والذى قام بالتصرف به بالبيع لدى محل هواتف محمولة "كائن بمدينة سيدى سالم" مقابل مبلغ مالي .، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة .