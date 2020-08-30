كوريا الشمالية تبث رسائل مشفرة عبر اليوتيوب للمرة الأولى

وكالات

بثت كوريا الشمالية اليوم السبت سلسلة من الأرقام الغامضة التي يفترض أنها رسائل مشفرة إلى جواسيسها في الجنوب، لأول مرة على موقع اليوتيوب، وفق ما نشرت وكالة يونهاب.

ورُفع مقطع فيديو على حساب اليوتيوب التابع لراديو بيونج يانج الحكومي، حيث قرأت مذيعة ما وصفته بأنه "مهمة مراجعة تكنولوجيا المعلومات من جامعة التعليم عن بعد لعناصر البعثة رقم 710".

وكررت عبارات مثل "رقم 23 في صفحة 564، رقم 19 في صفحة 479"، لمدة دقيقة في هذا المقطع، الذي شوهد 2500 مرة حتى الساعة 11 صباحا. ولم تتم إذاعة الأرقام عبر الراديو.

واستمرت كوريا الشمالية في بث هذه الأرقام العشوائية على ما يبدو عبر الراديو منذ حقبة الحرب الباردة، وحتى يومي 7 و 13 من مارس.

ولكن تعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بيونج يانج منصة مشاركة الفيديوهات العالمية لإرسال هذه الرسائل المشفرة على ما يبدو.

وجذب الفيديو أكثر من 10,000 مشاهد، ولكن تم حذفه فيما بعد لأسباب غير معروفة.



رسائل كوريا المشفرة



رسائل كوريا

وكانت بيونج يانج قد علقت عمليات البث هذه في عام 2000، بعد أن عقدت الكوريتان قمتهما التاريخية ثم استأنفتها في يونيو 2016، حيث كانت كوريا الجنوبية تحت رئاسة الرئيسة المحافظة بارك غون-هيه.

وتنقسم آراء الخبراء حول ما إذا كان هذا البث يهدف إلى إرسال تعليمات مشفرة لمهام التجسس. بيد أن بعض المحللين قالوا إن هذه خطوة استراتيجية خادعة ترمي إلى إثارة التوتر في كوريا الجنوبية.