فيروس كورونا يلغى أول حفل كرنفال فى كولونيا بألمانيا

كتب محمد سعودي

أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلغاء أول حفل كرنفال في مدينة كولونيا غربي ألمانيا للموسم المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن ميشائيل زيجنبروك، عضو مجلس إدارة الجمعية المسئولة عن تنظيم الكرنفال، قوله: "من غير الممكن الانتظار لفترة أطول لاتخاذ القرار وذلك انطلاقا من المسؤولية حيال المدارس ودور الحضانة التي كانت ستشارك في الكرنفا".

ويحمل الكرنفال اسم "تسولشتوك دينستاج"، ولم يكن مسئولو المهرجان الاستمرار في التخطيط لإقامته خاصة أن المخاطر الصحية والمالية كانت كبيرة بشكل زائد عن الحد، حيث كان من المقرر أن تبدا الجمعية المسئولة عن تنظيم الكرنفال في غضون مدة قصيرة في بناء سيارات الكرنفال وتنظيم الجوقات وتوفير مكاتب للخدمة الأمنية.

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية المسئولة عن تنظيم الكرنفال إلى أنه من المنتظر "تسيير عربة موسيقى وكانت هناك فكرة على سبيل المثال في أن تتوجه السيارة إلى دار للمسنين"، بحسب قوله. وأوضح ميشائيل زيجنبروك إلى أن هناك من يرى أهمية مشاركة المطاعم في نقل بعض الحفلات الصغيرة إلى خارج المنطقة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الألمانية أكدت قبل أكثر من أسبوع أن المدارس ودور الحضانة أولى بالدعم في خضم أزمة كورونا من الكرنفالات أو الاحتفالات الخاصة.