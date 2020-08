عمدة لندن: كرنفال "Notting Hill" سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية "لندن" أن كرنفال نوتينغ هيل (Notting Hill) سيعقد هذا العام افتراضيا عبر شبكة الإنترنت بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

We’re still in the midst of a global pandemic and the social distancing rules are in place to keep us all safe. That’s why this weekend Notting Hill Carnival will only be taking place online, so we can all enjoy the virtual celebrations from home. @ITVLondon pic.twitter.com/La0lHDrJ27