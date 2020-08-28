عمدة لندن: كرنفال "Notting Hill" سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا

كتب محمد سعودي

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية "لندن" أن كرنفال نوتينغ هيل (Notting Hill) سيعقد هذا العام افتراضيا عبر شبكة الإنترنت بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

We’re still in the midst of a global pandemic and the social distancing rules are in place to keep us all safe. That’s why this weekend Notting Hill Carnival will only be taking place online, so we can all enjoy the virtual celebrations from home. @ITVLondon pic.twitter.com/La0lHDrJ27 — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) August 28, 2020

وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على تويتر :"ما زلنا في خضم جائحة عالمي وتوجد قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتنا جميعًا. هذا هو السبب في أن كرنفال Notting Hill سيعقد عبر الإنترنت فقط، لذلك يمكننا جميعًا الاستمتاع بالاحتفالات الافتراضية من المنزل".

ومهرجان Notting Hill فيقام بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهو حدث سنوى للاحتفال بالمجتمعات الكاريبية وتقاليدها وتراثها الفنى والثقافى، ويقام هذا المهرجان بشهر أغسطس من كل عام، ويجذب هذا المهرجان حوالى مليون شخص سنويًا ويعد من أهم الأحداث الفنية والتاريخية ببريطانيا.

وسجلت بريطانيا 1522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا للإحصاء الحكومي اليومي الذي نشر أمس الخميس مقارنة مع 1048 في اليوم السابق، وذلك في أعلى حصيلة منذ 12 يونيو.

وبحسب رويترز، أوضحت السلطات أن 12 شخصا آخرين توفوا خلال 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالعدوى ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن المرض بالمملكة المتحدة إلى 41477 شخصا.