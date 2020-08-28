اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن: كرنفال "Notting Hill" سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:33 م
عمدة لندن: كرنفال "Notting Hill" سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا صادق خان
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية "لندن" أن كرنفال نوتينغ هيل (Notting Hill) سيعقد هذا العام افتراضيا عبر شبكة الإنترنت بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

 

وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على تويتر :"ما زلنا في خضم جائحة عالمي وتوجد قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتنا جميعًا. هذا هو السبب في أن كرنفال Notting Hill سيعقد عبر الإنترنت فقط، لذلك يمكننا جميعًا الاستمتاع بالاحتفالات الافتراضية من المنزل".

 

ومهرجان Notting Hill فيقام بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهو حدث سنوى للاحتفال بالمجتمعات الكاريبية وتقاليدها وتراثها الفنى والثقافى، ويقام هذا المهرجان بشهر أغسطس من كل عام، ويجذب هذا المهرجان حوالى مليون شخص سنويًا ويعد من أهم الأحداث الفنية والتاريخية ببريطانيا.

 

وسجلت بريطانيا 1522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا للإحصاء الحكومي اليومي الذي نشر أمس الخميس مقارنة مع 1048 في اليوم السابق، وذلك في أعلى حصيلة منذ 12 يونيو.

 

وبحسب رويترز، أوضحت السلطات أن 12 شخصا آخرين توفوا خلال 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالعدوى ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن المرض بالمملكة المتحدة إلى 41477 شخصا.


Notting Hill

مهرجان Notting Hill

كرنفال Notting Hill

كرنفال نوتينغ هيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة