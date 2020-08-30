عاصمة كوريا الجنوبية تفرض "أسبوع الجمود" لـ 10مليون مواطن لمكافحة كورونا

وكالات

حددت مدينة سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، هذا الأسبوع ليصبح "أسبوع الجمود" لما يقرب من 10 مليون مواطن في أخر تدابيرها لمكافحة تفشي كورونا المستجد في منطقة العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن سيو جونج-هيوب، القائم بأعمال عمدة سيئول في مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، إنه خلال "أسبوع الجمود بالنسبة لـ10 مليون مواطن" الذى سيبدأ اليوم الأحد، وحتى الأحد المقبل، ينصح المواطنين بالبقاء في بيوتهم والامتناع عن التجمات قدر الإمكان.

ولم يتم احتواء سرعة تفشي الفيروس في الوقت الرهن، وقد يواجه الاقتصاد موقفا صعبا جدا، وفقا لما ذكره وهو يحث المواطنين على الانضمام إلى مجهودات مكافحة الفيروس التي تتبعها المدينة.

وقد شددت الحكومة تدابير التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي في ظل تخطي الإصابات اليومية حاجز المئة إصابة لمدة أسبوعين تقريبا ويشمل هذا تحديد عدد ساعات العمل للمطاعم والمخابز وسلاسل المقاهي في سيئول وضواحيها.

وتدخل التدابير المعززة في حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد وحتى الأحد المقبل.

وقال سيو: "بشكل يتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي المشددة... تخطط المدينة للعمل للحد من التجمعات الليلية وتناول الطعام بالخارج (خلال أسبوع الجمود).

وكانت كوريا الجنوبية بدأت اليوم، تطبيق إجراءات مكافحة كورونا المشددة على المطاعم والمخابز وسلاسل المقاهي في سيئول وضواحيها في محاولة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهذه الإجراءات لمدة 8 أيام بدءا من اليوم حتى يوم 6 سبتمبر. وجاءت هذه الإجراءات الحكومية المعززة لأن الحكومة لم تشهد تأثيرًا واضحًا لمجهودات احتواء انتشار كوفيد-19، رغم تطبيق المستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي في سيئول وضواحيها بدءًا من 16 أغسطس. وتعد هذه الإجراءات بمثابة المستوى 2.5 من قواعد التباعد الاجتماعي، أي أقل من المستوى الثالث الذي يمثل أعلى مستوى تباعد اجتماعي. وبموجب هذه الإجراءات، يمكن للمطاعم والمخابز في سيئول وضواحيها العمل حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا يتم السماح لها فقط ببيع الوجبات المغلفة وتوصيلها. وتسمح الحكومة لسلاسل المقاهي مثل ستاربكس في سيئول وضواحيها بخدمة الطلبات الخارجية والتوصيل فقط بغض النظر عن التوقيت، مع الالتزام بقواعد الحجر الصحي. بالإضافة إلى ذلك، بدأت كوريا الجنوبية في تعليق تشغيل المرافق الرياضية الداخلية، بما يشمل مراكز اللياقة البدنية وملاعب الجولف الداخلى وغرف البلياردو وصالات البولينج وقاعات الرقص وغرف تنس الطاولة وأحواض السباحة. ولحماية كبار السن من مخاطر العدوى، تمنع الحكومة زيارة مستشفيات ومرافق رعاية كبار السن للحد من تواصل كبار السن مع آخرين، نظرا لنسبة الوفيات المرتفعة بينهم. ومن يوم 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر، ستسمح الحكومة لجميع المعاهد التعليمية الخاصة في سيئول وضواحيها بتقديم الفصول الدراسية عن بعد فقط بغض النظر عن عدد الطلاب الذين يدرسون في المعهد.

وتركز الحكومة مجهوداتها على منع التجمعات الشبابية بعد أن سجلت الإصابات في الفئة العمرية من مرحلة العشرينات إلى الأربعينات 38.5% من مجمل الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن 299 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس، بما يشمل 203 حالات في منطقة العاصمة العظمى، ليصل مجموع الإصابات داخل البلاد إلى 19,699 إصابة وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.