طفرة تنموية على أرض الفيروز.. بدء 7 مشروعات خدمية واستغلال مياه السيول (صور)

شمال سيناء - محمد حسين

تتواصل التجهيزات والاستعدادات لإنشاء مشروعات خدمية جديدة بمناطق وسط سيناء، بالتزامن مع قيام لجان حكومية بمعاينات لإنشاء سدود ومشروعات استغلال مياه السيول لتحقيق طفرة تنموية على أرض الفيروز، حيث أكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه تم فى إطار الاستعداد لتنفيذ ما هو قادم من خدمات طرح مناقصات لـ7 مشروعات خدمية جديدة تتضمن أعمال توصيل خطوط كهرباء وإنارة ورصف طرق فى المدينة والقرى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن هذه المشروعات تتضمن عملية توريد وتركيب محول كشك 300 ك ف ا بحى الجديد بالقرية الرائدة وأعمدة جهد منخفض بالمشتملات بالقرى التابعة لمركز نخل خطة 2020 / 2022، وطرح لعملية إنشاء ورصف طرق داخل مدينة نخل بطول 5 كم بحى نخل القديمة والحى الجديد بالقرية الرائدة خطة العام المالى 2020 /2021، وعملية إنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه التمد باتجاه النفق وإنارة مفارق قرية النثيلة بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 /2021، ورفع كفاءة طرق داخل مدينة نخل بطول 3 كم بحى السلام خطة العام المالي2020 / 2021، وانارة مفارق ( النقب- طابا – الكنتلا) وإنارة الطريق الدولى المار داخل قرية النقب ومحول100ك ف أ بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 / 2021.

وتابع، تم ايضا إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق المنيدرة لربط رأس النقب – بالكنتلا بطول 3.5 طريق الستينى الأربعينى خطة العام المالي2020 /2021، ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 1.5 كم وتوريد وتركيب محول قدرة 100 ك – ف – أ وأعمدة جهد منخفض بتجمع المساعيد بقرية الكنتلا مركز نخل خطة 2020 / 2021 .

وأشار إلى أنه سبق وتم البدء فى مشروع ربط قرية رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلو مترا، والمشروع لربط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل، لافتا إلى أن المشروع سيخدم أبناء مدينة نخل والقرى والتجمعات المجاورة ويحل ازمة انقطاع الكهرباء بمدينة نخل.

وكشف أن لجنة تلقى طلبات الوحدات السكنية المطروحة لأهالي نخل، وعددها 25 وحدة سكنية انتهت من تلقى الطلبات من الأهالى المتقدمين لشغلها، كما انتهت لجنة حكومية انتهت من عملها بمعاينة مواقع إنشاء خزانات وسدود للمياه فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء واستمرت المعاينة لمدة يومين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل، أن اللجنة مشكلة بقرار الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وكانت مهمتها معاينة الخزانات والسدود بمركز ومدينة نخل ورفع الإحداثيات تمهيدا للبدء فى التنفيذ، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار.

كما تم الانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع فى اتجاه السويس وطريق العريش، والإنارة اشملت كافة الشوارع بالتزامن مع أعمال تجميل ميادين تم الانتهاء منها وينتظر أن يتم خلال أيام قادمة الانتهاء من نشر البساط الأخضر بها .

وكان المهندس ميسرة عبد العزيز مدير إدارة كهرباء نخل أعلن أنه تم الانتهاء من تغطية كل احتياجات المركز واصبحت الشبكة تغطى كل مكان بنسبة 99%.

وأضاف أنه فى سياق أعمال الإنارة كانت كلها كشافات صوديم 250 و400، وتنفيذا للتوجه الدولة بترشيد الطاقة تم استبدالها بكشافات موفرة للطاقة.

وأشار أحمد حسن رئيس شبكة كهرباء نخل، إلى أن الأعمدة التى تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء هى مسلوبة بطول 8 م وكشاف ليد 100 واط، بأعداد وصلت لـ 1200 عمود و1200 كشاف.

كما سبق وأعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، ان سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، تفقد لوحة 22 الرئيسية بمدينة نخل وهى من المشروعات الرئيسية التى تغذى المدينة بالكهرباء، رافقه خلال اعمال التفقد المهندس احمد حسن هندسة كهرباء نخل.

وقال رئيس مجلس مدينة نخل إن الهدف من إنشاء اللوحة تخفيف الأحمال على شبكة المدينة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة فى الوضع الحالى وتأمين وصول التيار الكهربائى خلال الصيف، وتوصيل مصدر للتيار الكهربائى للتوسعات والمشروعات التنموية والمرافق الخدمية التى نفذت وأخرى يجرى العمل فيها بنطاق مركز نخل.

وتابع رئيس مجلس مدينة نخل أعمال انارة المدينة طبقًا للخطة الموضوعة لمنظومة الإنارة العامة بالمدينة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالشوارع والميادين، وشدد على مواصلة أعمال الصيانة للأعمدة والإنارة وردم كابلات الأعمدة وتغطيه للغرف وللأعمدة .



























