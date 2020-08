"ضحكة صفرا".. ميلانيا ترامب تثير الجدل بابتسامتها لإيفانكا بالمؤتمر الوطنى

لقيت ردة فعل ميلانيا ترامب السيدة الأولي الأمريكية بعد ابتسامها لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رواجاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. الحادثة وقعت أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 2020، إذ أن سيدة أمريكا الأولى ظهرت وهي تبتسم لإيفانكا، قبل أن تتغير تعابير وجهها تماماً كما لو أنها كانت منصدمة أو غاضبة، وفقا لشبكة cnn.

وأثارت ميلانيا ترامب، ضجة واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب طريقة تحيتها لابنة زوجها، إيفانكا، عندما مرت من أمامها في مؤتمر إعلان ترامب ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الولايات المتحدة.

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT