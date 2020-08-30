"ضحكة صفرا".. ميلانيا ترامب تثير الجدل بابتسامتها لإيفانكا بالمؤتمر الوطنى

كتبت مريم بدر الدين

لقيت ردة فعل ميلانيا ترامب السيدة الأولي الأمريكية بعد ابتسامها لإيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رواجاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. الحادثة وقعت أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 2020، إذ أن سيدة أمريكا الأولى ظهرت وهي تبتسم لإيفانكا، قبل أن تتغير تعابير وجهها تماماً كما لو أنها كانت منصدمة أو غاضبة، وفقا لشبكة cnn.



ميلانيا ترامب

وأثارت ميلانيا ترامب، ضجة واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب طريقة تحيتها لابنة زوجها، إيفانكا، عندما مرت من أمامها في مؤتمر إعلان ترامب ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الولايات المتحدة.

وتداول رواد "السوشال ميديا" مقطع فيديو ظهرت فيه ميلانيا وهي تبتسم ابتسامة عريضة لإيفانكا، التي مرت من أمامها بعد الانتهاء من كلمتها في المؤتمر، إلا أن هذه الابتسامة تحولت تمامًا لتعبير حاد وصفه كثيرون بـ"الغريب"، بعدما ذهبت إيفانكا من أمامها للجلوس على مقعدها.

وكانت هاجمت النجمة الأمريكية ​كاردى بى،​ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياسته، لكن عن طريق زوجته ميلانيا ترامب، حيث نشرت صورة لها وهى عارية، وذلك ردا على منشور للمرشحة السابقة من الحزب الجمهورى، ديانا لورين، التى كتبت فيها "إن أمريكا بحاجة إلى المزيد من ميلانيا وليس كاردى بى"، منتقدة أغنية كاردى بى الأخيرة وقالت إنها "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة وإنها أعادت الأنثى إلى الوراء بمقدار 100 عام".

والتقطت الصورة التى نشرتها كاردى بى، لميلانيا ترامب، خلال جلسة تصوير لمجلة Max الفرنسية فى العام 1995، والتى أحدثت ضجة من قبل عندما نشرتها صحيفة واشنطن بوست عام 2017، وتحدث عنها ترامب وقتها حين كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وقال إن "ميلانيا كانت من أكثر العارضات نجاحاً، وأنه تم التقاط الكثير من الصور لها، وأن بعضها نُشر على أغلفة العديد من المجلات"، وأوضح أن هذه الصورة تعود إلى ما قبل لقائه بها، مشيرا إلى أن هذا يعتبر فى أوروبا أمراً عادياً وغير مستغرب.