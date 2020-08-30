ضبط 3 مخابز مخالفين و15 محل لعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت حملة تموينية مكبرة بناحية مركز ومدينة أجا بالدقهلية ، من ضبط عدد من المحلات والمخابز للتلاعب بالأسعار .

وقد وجه السيد محمد وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية ، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والمحلات ومراقبة الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، تم تشكيل عدة حملات .

وأسفرت عن ضبط مخبز بقرية ابوداود العنب، لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، ومخبز بقرية ميت العامل لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، ومخبز آخر بذات القرية لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين .

كما تم تحرير 15 محضر لعدة محلات متنوعة الأنشطة بمدينة اجا وقرى منية سمنود والكرامة وكفرعوض ، وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار للمواطنين وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.