اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 م
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ضبط 3 مخابز مخالفين و15 محل لعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة بالدقهلية

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:03 م
ضبط 3 مخابز مخالفين و15 محل لعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة بالدقهلية مخبز - أرشيفيه
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت حملة تموينية مكبرة بناحية مركز ومدينة أجا بالدقهلية ، من ضبط عدد من المحلات والمخابز للتلاعب بالأسعار .

وقد وجه السيد محمد وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية ، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والمحلات ومراقبة الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، تم تشكيل عدة حملات .

وأسفرت عن ضبط مخبز بقرية ابوداود العنب، لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، ومخبز بقرية ميت العامل لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، ومخبز آخر بذات القرية لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين .

كما تم تحرير 15 محضر لعدة محلات متنوعة الأنشطة بمدينة اجا وقرى منية سمنود والكرامة وكفرعوض ، وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار للمواطنين وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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