صور.. محافظ الأقصر يتابع تجهيز المسار السياحى لخدمة عودة الموسم الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جولة تفقدية داخل مدينتة القرنة، لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية والموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة الأقصر، وذلك برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد مدرسة نجع الجسر الإبتدائية بقرية الضبعية بمدينة القرنة، وأكد المهندس إسلام الدهرين رئيس قطاع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر، أنه يتم القيام بأعمال إحلال وتجديد كلى للمدرسة المقامة على مساحة نحو 2700 متر، وتشمل دور أرضى وأربعة طوابق بسعة 16 فصل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 7 مليون جنيه ونصف المليون تقريبا ومن المقرر انهاء العمل بها مارس المقبل.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد طريق وادى الملوك السياحى استعدادا لعودة السياحة ودخول الموسم السياحي، واستمع المحافظ لشرح من كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة حول مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق السياحى بطول نحو 3,5كيلو متر تقريباً، وذلك عبر استخدام تقنية حديثة لاول مرة بالاقصر معتمدة من جامعات القاهرة وعين شمس وهى عبارة عن ترميم وحقن الأسفلت بطبقة زيتية (كيرو سيرفس)، وذلك تمهيداً لرصف الطريق بطبقة أسفلتية بتكلفة أقل بداية من مدخل شارع السيدة زينب وحتى مقابر وادى الملوك.

ووجه المحافظ خلال تفقده للطريق بتطوير انارته وتكثيفها وطلاء الأعمدة بلون موحد يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للمحافظة وبشكل يسر الناظرين، كما تفقد المحافظ اعمال توسعة طريق الرواجح بطول 5 كيلو متر بداية من كوبرى القباوى وحتى نقطة اسعاف مدخل الطريق الصحراوى وقرية القبلى قامولا مروراً بكمين الحباشى وقرية السناينة وذلك عقب ازالة عوائق التوسعة من تعديات واعمدة انارة وكابلات مرافق بمعرفة الاجهزة المحلية بمدينة القرنة.

وتابع المحافظ إنتهاء اعمال المرحلة الأولى من توسعة الطريق برمى التربة الزلطية تمهيدا لرصفه موجها بوضع "مواسير" اسفل التربة لاستخدامها مستقبلا فى حال احتياجها لمد كابلات للمرافق ومن المقرر انهاء العمل بمشروع توسعة الطريق فى غضون شهرين .

وفى اطار متابعته لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يمكنهم من عيش حياة افضل تابع المحافظ خلال جولته المطولة بمدينة القرنة ما تم تنفيذه بقرية القبلى قامولا من تركيب محولات كهرباء ومد كابلات كهرباء واعمدة انارة جديدة بجانب الخطة الموضوعة لتنمية القرية والتى تشمل رصف طرقها وتمهيد شوارعها بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية خدمية اخرى فى المجالات التعليمية والصحية والتضامن الاجتماعى .

واختتم المحافظ جولته بمتابعة تغطية جزء من ترعة طراد النيل بطول 35 متر امام الوحدة الصحية بالقبلى قامولا واستجابة لرغبة الأهالى وافق المحافظ على مد تغطية الترعةو لتصل امام مدخل مدرسة القبلى قامولا الإعدادية بطول 15 متر، وعلى هامش جولته وجه المحافظ بايقاف رئيس قرية قبلى قامولا عن العمل عقب أن رصد المحافظ خلال جولته مخالفة تعلية دور ثانى بالقرية دون تصريح ووجه بالتحفظ على المعدات المستخدمة واحالة المخالفة للتحقيق .



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تجهيز المسار السياحى



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تجهيز المسار السياحى



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تجهيز المسار السياحى



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة تجهيز المسار السياحى