صور.. تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان فى 13 معلومة

أسوان – صلاح المسن

تنفذ الدولة العديد من المشروعات بقرية وادى العلاقى الواقعة على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حالياً.

"اليوم السابع" يقدم أبرز المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان فى 13 نقطة:

أولا : تحسين مستوى المعيشة لأهالى وادى العلاقى المقيمين فى 5 وديان هى إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب بالإضافة إلى وادى السيالة والمحرقة.

ثانيا: مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعلاقى بنسبة تنفيذ 85% وبتكلفة 12 مليون جنيه من إجمالى 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.

ثالثا: مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزلا .

رابعا: تركيب 100 عمود إنارة ومولد كهربائى يكفى لإنارة الشوارع بصفة دائمة.

خامسا: مشروعات مخطط تنفيذها بتمويل من صندوق تحيا مصر بوادى أبيسكو منها تركيب مآخذ مياه من بحيرة ناصر على مسافة 2 كم لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب المغذى للقرية.

سادسا: موقع مقترح لإنشاء 56 منزلا آخر لاستيعاب كافة الأسر التى تعيش فى خيام بدائية.

سابعا: إنشاء مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية فضلاً عن رفع كفاءة المدرسة المقامة.

ثامنا: دعم الطاقة الكهربائية من خلال تركيب أعمدة إنارة ومولد كهربائى بقدرة 500 ك . وات .

تاسعا: وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص سيارة إسعاف جديدة خلال لقاءه بمشايخ وعربان قبائل العبابدة والبشارية للاستماع لمطالبهم.

عاشرا: إنهاء إجراءات إنشاء 19 منزلا لتسكين باقى الأسر.

حادى عشر: دراسة عمل مآخذ مياه إضافى لمرشح مياه أم عشيرة بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه لتوفير المياه النقية بشكل دائم لأهالى القرية.

ثانى عشر: تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنظام بيارات الصرف المجمعة بتكلفة تقديرية 2،2 مليون جنيه.

ثالث عشر: جارى التنسيق لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للقرية بتنفيذ مشروعات صغيرة بزراعة النباتات العطرية وتربية الماعز والسجاد اليدوى والخياطة.



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة



تعرف على المشروعات التنموية بوادى العلاقى بأسوان في 13 نقطة