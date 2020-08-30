اليوم السابع
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صحيفة فرنسية عن حفيد حسن البنا: هل من السهل أن تكون واعظا وأنت متهم بالاغتصاب؟

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:58 م
صحيفة فرنسية عن حفيد حسن البنا: هل من السهل أن تكون واعظا وأنت متهم بالاغتصاب؟ طارق رمضان وأولى ضحاياه
كتب: أحمد علوى

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انتقدت صحيفة ماريان الفرنسية النسوية إعلان طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، افتتاح مؤسسة تقدم دورات فى القضايا الإنسانية والأخلاقية وحقوق المرأة، وفى هذا السياق قالت الصحيفة: "من الممكن أن تكون واعظاً وتدافع عن الفضيلة بينما أنت متهم بالاغتصاب، والدليل ما أعلنه طارق رمضان على صفحته على فيس بوك".

 

وأعلن طارق رمضان عبر صفحته على "فيسبوك" عن افتتاح مؤسسة فى منتصف أكتوبر المقبل، تقدم دورات فى الإنسانية والنسوية والأخلاق، على حد قوله، لكن الموقع لا يزال مجهولا.

 

وقال رمضان إن المؤسسة تحمل اسم  "مركز الشفاء" ولها برنامج تدريسى بعض اختصاصاته ( الدين، الروحانية، القانون ، الاقتصاد، الإنسانية، النسوية، العنصرية).

 

وانتقدت المجلة الفرنسية استخدام رمضان لعبارات بها لفظ الجلالة وإصراره على التظاهر بالتدين، مستشهدة بـ"ستفتتح بإذن الله".

 

وتم اتهام حفيد البنا بارتكاب أربع جرائم اغتصاب، وهو يحاول الطعن فى الوقائع التى قضى بسببها عشرة أشهر فى الحبس الاحتياطى قبل الإفراج عنه فى نوفمبر 2018.


طارق رمضان

اخبار العالم

حفيد حسن البنا

اخبار فرنسا

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