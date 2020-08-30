اليوم السابع
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رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسى

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:53 م
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسى قناة السويس - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف المهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضورر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موضحاً أنه كان مناسبة جيدة لعرض ما تم إنجازه في المنطقة الاقتصادية في ضوء التحديات التي يمر بها العالم، والوضع الحالي وكيفية ضخ استثمارات جديدة وتعظيم الاستثمارات الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم الحديث عن التحديات التى تجابه المنطقة وكيفية التغلب عليها، كما تطرق الحديث عن المناطق الصناعية والرؤية التي سيتم تطبيقها، خاصة أنه جرى تجهيز كثير من المرافق، وافتتاح الأنفاق التي تسهل الاتصال بين شرق وغرب القناة، وأصبحت هناك سهولة كبيرة في حركة الانتقال بالسيارات وعربات البضائع والحاويات من شرق إلى غرب القناة عن طريق الأنفاق والطرق، وهو ما ساعد على أن يكون لدينا بنية أساسية قوية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتعديل الإطار التنظيمى والقانونى، كما ينظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة، والنظر في حجم التكلفة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


محمد يحيى زكى

الرئيس السيسى

قناة السويس

المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

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