حبس عامل ضبط على خلفية تورطه فى قضايا قتل وسرقات بالإكراه فى الجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما ضبط وبحوزته بندقية الية، وطلقات، وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل وسرقة بالإكراه فى الهرم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان اختباء عامل له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين ( قتل وسرقة بالإكراه) والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، استعراض قوة ، تبديد ، ضرب ، شيك، بمدد سجن وحبس بلغت 7 سنوات، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته بندقية آلية، و10 طلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. - تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.