توقيع الكشف الطبى على 8064 حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن تواصل أعمال الكشف وتقديم الخدمات الصحية للمرضى وصرف الأدوية بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية ، بالمراكز الطبية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة على مستوى المحافظة ، فى إطار حرص الدولة على تفادى وجود مضاعفات خطيرة ناتجة تلك الأمراض، وذلك خلال حملة 100 مليون صحة ضمن مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد نادى ، وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية ، تقدم الخدمة لجميع المواطنين ، من عمر 18عام فأكثر ، استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة ، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ 8064 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة فى 1 /7/ 2020.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مناشداً أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مستشفى او مركز طبي، أو اماكن تمركز العيادات المتنقلة لمتابعة حالاتهم وصرف العلاج بالمجان .

واضاف مدير الرعاية الاساسية، انه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنى الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

الكشف على المواطنين

الكشف على المواطنين