اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء المقبل وحد أدنى 77.40% للعلمى و67.80 للأدبى

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:36 م
انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء المقبل وحد أدنى 77.40% للعلمى و67.80 للأدبى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى ومحسن اليدوى - تصوير السعودى محمود

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أعلن وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات،  ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام 
 
 
وقال الوزير إن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 37.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.
 
وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.
التنسيق
التنسيق

المؤتمر
المؤتمر

الوزير (2)
الوزير (2)

الوزير
الوزير

بدء المؤتمر (2)
بدء المؤتمر (2)

بدء المؤتمر
بدء المؤتمر

بدء مؤتمر وزير التعليم العالي
بدء مؤتمر وزير التعليم العالي

بداية المؤتمر
بداية المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

كلمة الوزير (2)
كلمة الوزير (2)

كلمة الوزير
كلمة الوزير

كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كلمة وزير التعليم العالي
كلمة وزير التعليم العالي

نتائج التنسيق
نتائج التنسيق

وزير التعليم العالي (2)
وزير التعليم العالي (2)

وزير التعليم العالي (3)
وزير التعليم العالي (3)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 


نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

المرحله الأولى للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

المرحله الثانيه للتنسيق

التنسيق

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