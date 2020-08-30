انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء المقبل وحد أدنى 77.40% للعلمى و67.80 للأدبى

كتب محمد صبحى ومحسن اليدوى - تصوير السعودى محمود

أعلن وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر حتى يوم السبت 5 سبتمبر لمدة 5 أيام

وقال الوزير إن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 37.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.