الفلبين تسجل 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تزيد بواقع 102

رويترز

أكدت الفلبين اليوم الأحد، تسجيل 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الوفيات بواقع 102.

وقالت وزارة الصحة في نشرة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 217396 ولا يزال الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3520.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنها قد تفرض غرامات أو عقوبات بالسجن على كل من يرفض إجراء اختبار المسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، إن القانون الجمهوري رقم 11332 يحظر عدم تعاون الأفراد المصابين أمراض ينبغي الإبلاغ عنها أو يعانون من حالة صحية تثير قلقًا عامًا.