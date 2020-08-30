السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين باستغلال الأطفال فى التسول بعابدين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى البشر واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بعابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلاً منهما، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "إسلام.إ"، و "صابرين.م"، تهمة الاتجار بالأطفال المجنى عليهم "م.س"، و"ي. ا"، و " ح.ح"، بأن استغلوهم وأجبروهم على أعمال التسول بالطريق العام، إذ أوياهم بالحديقة العامة بمنطقة باب اللوق، والتى كان يبسط فيها المتهمين سيطرتهم متخذين إياها مكاناً معيشتهم، ومستغلين حداثة سن المجنى عليهم وحاجتهم للمال، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد، حيث أجبروا المجنى عليهم على أعمال التسول، مقابل استحصالهم منهم على المبالغ التى يحصلونها على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تحريض المجنى عليهم على جنحة التسول، وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر، كما قاما المتهمين بسرقة المجنى عليهم بالإكراه بأن أشهروا فى وجههم الأسلحة البيضاء، مما بث الرعب فى نفسهم، وشل مقاومتهم، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المجنى عليهم بالإكراه.