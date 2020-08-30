"الأعلى للإعلام" يطالب الصحف القومية والحزبية والخاصة بسرعة توفيق الأوضاع

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة إخطارات الصحف عقدت اجتماعها الأول بمقر المجلس أمس، مضيفا أن اللجنة قررت مخاطبة الصحف التي طلبت الإعفاء والتخفيض أو التقسيط للمبالغ التأمينية بالصحف والتي تتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه لاستكمال استيفاء الأوراق خلال أسبوع، ومخاطبة الصحف التي طلبت توفيق الأوضاع والحصول على إخطار لها لاستكمال استيفاء أوراقها خلال أسبوع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأحد 13 سبتمبر 2020 لفحص الأوراق وإصدار قرارها بها.

كما طالبت اللجنة كل الصحف القومية والحزبية والخاصة بسرعة تقديم طلبات توفيق أوضاعها وفقاً للنماذج المعدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المهلة الصادرة من المجلس والتي تنتهي 24 نوفمبر 2020 وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت لجنة إخطارات الصحف أن دورها هو مساعدة كل الصحف على توفيق أوضاعها واستكمال عملها ودورها كجزء مهم من القوة الناعمة لمصر،عقدت اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية محمد عبد الهادي علام ونشأت الديهي والمستشار أحمد عبد العزيز والدكتور عصام فرج.