ارتفاع ضغط الدم قد يفسد حياتك العاطفية والجنسية

كتبت نهير عبد النبى

حذر الأطباء من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يفسد حياتك العاطفية، حيث خلصت دراسة إلى أن الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج معرضون لخطر ضعف الانتصاب تقريبا، وحسب الديلى ميل البريطانية وجد العلماء اليونانيون أن الرجال الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أصيبوا بأضرار في الأوعية التي تزود الأعضاء التناسلية بالدم، وقال الباحثون من جامعة أثينا إن أدوية ضغط الدم يمكن أن تساعد، لكنهم حذروا من أن بعض الأدوية يمكن أن تزيد الأمور سوءًا بالفعل، لذا يلزم اتباع نهج دقيق لاختيار العلاج المناسب.

وقال العلماء ، الذين قدموا نتائجهم في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ، إن العجز الجنسي يمكن أن يكون أيضًا علامة حمراء على أن الرجل معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بسبب صعوبة وصول الدم إلى الفخذ ، فمن المحتمل أيضًا أن يكون فقيرًا في القلب والدماغ ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، واختبر الباحثون 365 رجلا يعانون من ضعف الانتصاب وليس لديهم تاريخ من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت دراسة إلى أن حوالي 80 في المائة من المرضى المعرضين لمخاطر عالية الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول لأمراض القلب والأوعية الدموية ما زالوا يعانون من ارتفاع الكوليسترول وقد يحتاجون إلى جرعات أعلى من الدواء.

وحلل باحثون من إمبريال كوليدج لندن نتائج دراسة رئيسية أجريت على مرضى القلب والأوعية الدموية في 18 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة، قد يستفيد الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية - من الجرعات العالية أو الإصدارات القابلة للحقن من علاجات الكوليسترول.

ويقول العلماء إنه على الرغم من أن العقاقير المخفضة للكوليسترول هي "خط العلاج الأول" ، إلا أنها عند استخدامها بمفردها لن تساعد غالبية المرضى الأوروبيين في تحقيق أهدافهم من الكوليسترول.

ووجدوا أنه إذا تناول المرضى المعرضون لمخاطر عالية مزيجًا من أدوية الكوليسترول ، فيمكنهم تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 11 في المائة وخطر الوفاة بنسبة 5 في المائة.

كما تم اجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية على الأعضاء التناسلية لكل مشارك لتقييم صحة الأوعية الدموية، وانخفضت سرعة تدفق الدم بشكل تدريجي مع ارتفاع ضغط الدم.

وكان التدفق أسرع في أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي ، وأبطأ في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الطبيعي ، وأبطأ في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - المصطلح الطبي لارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك ، حذر الباحثون من أن بعض الأدوية الخافضة للضغط - لا سيما مدرات البول وحاصرات بيتا - قد ارتبطت بتدهور الوظيفة الجنسية.

وقال قائد الدراسة البروفيسور شارالامبوس فلاشوبولوس: "يشير الانخفاض التدريجي في سرعة تدفق الدم في القضيب عبر فئات ضغط الدم الثلاث لدى الرجال الذين لا يتناولون الأدوية الخافضة للضغط إلى تغيرات هيكلية كبيرة في الأوعية الدموية للقضيب بسبب ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة".

واختفت الاختلافات في تدفق الدم عبر فئات ضغط الدم الثلاث مع العلاج ، مما يشير إلى تأثير الدواء، وجد تحليل إضافي أنه من بين الرجال الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي أو المرتفع ، فإن تناول الأدوية يقلل في الواقع من تدفق الدم ، مما يزيد المشكلة سوءًا.

وقال البروفيسور فلاشوبولوس: "تشير هذه النتائج إلى أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون بالفعل من أضرار هيكلية كبيرة في شرايين القضيب وأن إضافة الأدوية الخافضة للضغط لا تقلل من تدفق الدم في العضو الذكرى".