اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انهيار منزل بمنطقة درب الحوض فى طنطا بالغربية

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:47 م
إصابة شخصين فى حادث انهيار منزل بمنطقة درب الحوض فى طنطا بالغربية رئيس حى ثان طنطا يتفقد المنزل المنهار
الغربية – مصطفى عادل

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شهد شارع صبرى بمنطقة درب الحوض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، انهيار منزل يضم 5 أسر مكونة من 15 فردا، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من سكان العقار، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بانهيار منزل يضم 5 أسر بمنطقة درب الحوض، فانتقل محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وقوات الإنقاذ البري، وشرطة النجدة، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتبين أن المنزل يسكن به 5 أسر مكونة من 15 فردا، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عبد المنعم حسن سالم 72 سنة، وأمال محمد عطية 68 سنة، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

 

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رئيس حى ثان طنطا بمكان انهيار المنزل

 

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رئيس حى ثان طنطا يتفقد انهيار المنزل

 

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رئيس حى ثان طنطا يتفقد موقع انهيار المنزل

 

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رئيس حى ثان طنطا بمكان يتفقد مكان انهيار المنزل

 

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المنزل المنهار

 

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رئيس حى ثان طنطا بمكان انهيار المنزل

 

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