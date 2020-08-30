اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 09:35 م
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إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية الدير جنوب الأقصر

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:34 م
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية الدير جنوب الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الأحد، 30-8-2020، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم وحزم لتعديات البناء.

 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة بناحية الدير بمساحة 6125 عبارة عن مباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون.

 

وشارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمقدم احمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث بقيادة المقدم محمد الطيب رئيس فرع البحث باسنا.


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