إحالة 7 متهمين ضبطوا أثناء تشاجرهم لخلاف على سعر المخدرات بالمعصرة للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات بعد القبض عليهم أثناء تشاجرهم لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة، حيث كانت البداية أثناء مرور قوة لمتابعة الحالة الأمنية، بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، حيث لاحظت توقف سيارتين على جانب الطريق، وتشاجر مستقليهما فيما بينهم فنجت القوة فى السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أن مستقلى السيارة الأولى (شخصان أحدهما مصاب بكدمة بالوجه ) ومستقلى السيارة الثانى (خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ، وأحدهم مصاب بكدمة).

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه كان فى سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر للطرف الثانى، إلا أنهما اختلافا حول قيمة بيع المواد المخدرة، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول فى محاولة للاستيلاء على المواد المخدرة، وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن (كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام).

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.