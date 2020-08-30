طشقند (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية اليوم الأحد تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 41 ألفا و303 حالات، وذكرت الوزارة - في بيان لها (نقلته وكالة أنباء أوزبكستان الرسمية على موقعها الإلكتروني) - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 311 حالة.