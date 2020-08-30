في الوقت ذاته، ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في البلاد إلى 38 ألفا و359 حالة بعد خروج 412 شخصا من المستشفيات أمس السبت و747 شخصا أمس الأول، وما زال 2633 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 276 شخصا في حالة خطيرة.