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وزير الري السودانى يعلن عدم التفاوض إلى ما لا نهاية حول سد النهضة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:30 م
وزير الري السودانى يعلن عدم التفاوض إلى ما لا نهاية حول سد النهضة وزير الري السودان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، إن "التفاوض هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لانهاية ولكنه تفاوض يقود إلى نتائج".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أذاعه التليفزيون السودانى، أن الأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة، كما كان محدد في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الإفريقي وهو 28-8-2020، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأكد ياسر عباس، أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

وأشار إلى أن الوفد السوداني، جدد التاكيد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد ان  تحدد رئاسة الاتحاد الإفريقي.

 

وزير الري السودان

السودان

سد النهضة

اثيوبيا

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