واشنطن ترحب بتوجه تايوان لرفع القيود على واردات اللحوم الأمريكية

(أ.ش.أ)

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، بإعلان الرئيس التايوانى "تساى إنج ون"، بأن بلاده ستتحرك بسرعة نحو رفع القيود المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إنها تتطلع نحو تنفيذ هذه الإجراءات فى الوقت المناسب، والتى ستوفر وصولا أكبر للمزارعين الأمريكيين إلى أحد أكثر الأسواق حيوية فى شرق آسيا، وللمستهلكين التايوانيين إلى المنتجات الزراعية الأمريكية عالية الجودة.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن هذا التوجه من الجانب التايوانى نحو إزالة الحواجز طويلة الأمد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادى وتجارى أكبر بين الولايات المتحدة وتايوان.