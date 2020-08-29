هل الوقت مناسب لبيع الذهب للاستفادة من ارتفاع الأسعار؟..تليفزيون اليوم السابع

ريهام الباشا

خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 2020، لم تستقر أسعار الذهب في مصر حتى ولو ليوم وحد، وكان السعر يشهد تغيرات عدة صعودا وهبوطا في اليوم لأكثر من مرة، فماذا حدث للذهب خلال هذا الأسبوع، وأسباب الاضطراب والتذبذب في سعر المعدن النفيس في مصر، وأخيرا هل الوقت مناسب لبيع الذهب للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

حلقة السبت 29 أغسطس من برنامج " أسواق"، الذى يأتيكم على تليفزيون اليوم السابع يومي السبت والثلاثاء، ناقشت أسباب تذبذب أسعار المعدن الأصفر طوال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، إضافة إلي حالة الأسواق من حيث وضع المبيعات وحركة البيع والشراء.

وشهدت الحلقة التطرق إلى عدد من النقاط الرئيسية، منها:

-انتعاش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5 % مساء الجمعة، بعد يوم من التراجع الحاد.

-انخفاض الدولار الأمريكي نتيجة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أعلن عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

- مكاسب الأسبوع الحالي للذهب تخطت أكثر من 1%

-وكذلك توقعات مؤسسة سي.إم.ٍسي ماركتس، التي تؤكد أن التراجع الكبير في العملة الأمريكية يرفع الطلب على الذهب.

-قال مجلس الاحتياطي الأمريكي إنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ 2% لبعض الوقت.