اليوم السابع
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نيويورك تايمز: معركة شرسة لخلافة رئيس وزراء اليابان بعد استقالته

السبت، 29 أغسطس 2020 01:13 م
نيويورك تايمز: معركة شرسة لخلافة رئيس وزراء اليابان بعد استقالته شينزو ابى
كتبت رباب فتحى

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ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على إعلان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى استقالته المفاجئة من المنصب لأسباب صحية، وقالت إن تنحيه سيفتح المجال لما قد يصبح معركة شرسة على من سيكون خليفته.

 

وأوضحت أنه كان من المقرر أصلاً مغادرة آبي ، الذي تولى منصبه في عام 2012 وأصبح أطول زعيم لليابان خدمة ، في سبتمبر 2021. وكان ذلك التاريخ بمثابة نهاية فترته الثالثة التي دامت ثلاث سنوات كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

ولكنه يترك منصبه دون خليفة واضح ، وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وهي تواجه أضرارًا اقتصادية عميقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

 

وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين يأملون في استبداله بدأوا بالفعل في التنافس على المنصب ، حيث أعلن اثنان من المرشحين عن نيتهما خوض السباق للوصول إلى المنصب حتى قبل الإعلان الرسمي.

وأوضحت الصحيفة أن الطريق إلى رئاسة الوزراء يمر عبر الحزب الليبرالي الديمقراطي. باستثناء فترتين وجيزتين ، من 1993 إلى 1994 ومن 2009 إلى 2012 ، حكم الحزب اليابان لمعظم تاريخها بعد الحرب.

ويسيطر الحزب جنبا إلى جنب مع كوميتو الحزب الحليف ، على البرلمان في البلاد.

يحتاج الطامحون لرئاسة الوزراء أولاً إلى الفوز برئاسة الحزب. في ظل الظروف العادية ، قد يعني ذلك الفوز في انتخابات مفتوحة تعود فيها نصف قوة التصويت إلى أكثر من مليون عضو بالحزب ، والنصف الآخر مخصص للمشرعين.

ولكن لأن آبي يستقيل في منتصف فترة ولايته ، فإن لدى الحزب خيار آخر أسرع. في حالات الطوارئ ، تسمح القواعد بأن يقتصر التصويت على أعضاء البرلمان وثلاثة ممثلين فقط من كل محافظة من محافظات اليابان البالغ عددها 47 ، ليصبح المجموع 535 ناخبًا.

 

 


شينزو ابى

اليابان

استقالة شينزو ابى

من يخلف رئيس وزراء اليابان

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