محافظ الإسكندرية: محور المحمودية يربط غرب المدينة بشرقها فى 10 دقائق فقط

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محور المحمودية مختلف عن محاور القاهرة، لأنه نشأ على ترعة المحمودية القديمة، وهو فكرة رائعة لأننا نمتلك خطين متوازيين على البحر وهما شارع الكورنيش وشارع أبو قير، ولكن الشارع الثالث وهو محور المحمودية موازٍ لهما، وأنه ليس مجرد محور ناقل للحركة ولكنه محور تنموى، لأنه يمتلك 14 نقطة تنموية، حيث يوجد مدارس ابتدائية وأخرى إعدادية، جيمات وموالات، ونقطة شرطة وإسعاف وأخرى للمطافئ، وذلك كله في نقطة واحدة، وأن المحور سيربط غرب المدينة بشرقها في وسط المدينة في 10 دقائق فقط، ويوجد به 3300 عمود إنارة، وأن الكبارى الخاصة بالسيارت 7 كبارى، كذلك يوجد 25 كوبرى مشاة، كل هذا جرى أنشائه في عامين ونصف.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مداخلة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن المحافظة لها طابع أثرى معروف، وأن المحور بعيد تماما عن المناطق التراثية، مشيدا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة المركزية في الدور البطولى لهما في إنشاء ذلك المحور.