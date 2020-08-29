محافظ أسيوط يوجه بنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف حملات إزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالمراكز والأحياء مراعاة للبعد الاجتماعى لهم وتسهيلا لحركة المرور ومنع الاختناقات المرورية بالشوارع والميادين موجها قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتنظيم حملات يومية بالتنسيق مع ادارتى المرور وشركة المرافق .

ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع رياض وتفرعاته بحى شرق أسيوط رافقه خلالها اسامة انور نائب رئيس حى شرق ومسئولى شركة المرافق والمرور وتم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات على الشارع وتم نقل وتوجيه الباعة الجائلين الى السوق المركزى للمحافظة بمنطقة الحمراء للحصول على محلات تجارية بأسعار مخفضة وتخفيف الازدحام عن الشوارع والميادين .

وأشار المحافظ إلى انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وحل الاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق فضلا عن التنسيق مع ادارة البيئة بالمحافظة لتحرير محاضر للمحلات المخالفة والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظاً على حياة المواطنين .



حملة اشغالات بشارع رياض بحى شرق



حملة اشغالات بشارع رياض بحى شرق