"كورنيش النيل" مشروع تخرج طالب بكلية الفنون الجميلة فى الأقصر.. صور

فريق المحافظات

لم يكن يعلم أن صور مشروع التخرج التى نشرها على الحساب الشخصى له بالفيس بوك ستلقى رواجًا واسعًا وردود فعل كبيرة بين أوساط المهتمين بالمجال الفنى والهندسى والعوام أيضًا، فلا حديث يعلو على صفحات السوشيال بمحافظة قنا سوى مشروع تخرج طالب الفنون الجميلة تحت عنوان "كورنيش النيل" ليرسم من خلاله منظرًا فنيًا بديعًا يضاهى أماكن كبرى حول العالم ويحول كورنيش قنا إلى تحفة فنية تحتاج إلى التنفيذ.

"مكنتش متخيل الموضوع ينتشر" بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد عبد اللطيف الهواري، طالب قسم العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، حديثه عن مشروع التخرج الذى قدمه بالكلية وحديث السوشيال ميديا عنه وصفحات محافظته واحتفاء الأهالى به، حيث لم يكن يتوقع ردود الفعل الواسعة التى تلاقها فور نشر صور مشروعه على صفحته الشخصية بالفيس بوك.

وقال الهوارى فى حديث لـ"اليوم السابع" إن الكلية عرضت 4 أفكار لتنفيذها كمشروع للتخرج، من بينها كورنيش النيل الذى فضله نظرًا لوجوده بالقرب منه فى مدينة قنا ومعرفة تفاصيله ومساحاته التى سهلت عليه العمل بمشروع التخرج، لافتًا أنه بدأ العمل فى المشروع منذ 4 أشهر وانتهى منه خلال أيام قبيل عرضه للجنة التحكيم بالكلية.

وأوضح أحمد عبد الفتاح، أن خبرته فى العمل بشركات التصميم سهلت من مهمته بجانب ما تعلمه من دراسته، حيث كان يعمل الطالب بجانب دراسته بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وتفرغ لإنشاء مشروع التخرج بعد طلب إجازة خلال فترة العمل.

وبين الطالب، أنه اعتمد فى التصميم على تقسيمه إلى مناطق تضم مطاعم وحمامات سباحة وكافيهات ومناطق للألعاب، ومسرح مكشوف، ومبانى إدارية وغيرها من الأشياء التى ستخدم المواطنين بمحافظة قنا، مضيفًا أن بعد عرض المشروع على لجنة التحكيم بحضور رئيس الجامعة حصل مشروعه على امتياز وهو ما حول جهده وتعبه إلى سعادة بالحصول على ذلك التقدير عقب المناقشة.

وتمنى المهندس أحمد الهواري، أن تطبق فكرة مشروعه على أرض الواقع لما ستوفره من فرص عمل عديدة للشباب وستساهم فى خلق منظرًا جماليًا بديعًا للمحافظة يجعل منها قبلة للزوار لمشاهدة الكورنيش والاستمتاع بمميزاته.



















