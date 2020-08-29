قطار المحاكمات.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بقضية "الذكرى الثالثة للثورة"

كتب أحمد الجعفرى - أحمد حسنى

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، 29 أغسطس 2020، نظر العديد من الدعاوى المهمة، ولعل أبرزها محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة، وإعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

تستكمل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم السبت إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 29 أغسطس لتعذر حضور متهم، كما قررت المحكمة تغريم المتسبب فى عدم حضور أحد المتهمين مبلغ 1000 جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وأخرين -سبق الحكم عليهم_ عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

استكمال محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة

وتستكمل محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق وآخرين، بتهمة الرشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على 6 أشخاص وهم" م .ح. ع 36 سنة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق و"م . ح" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم القاهرة و"ن . م . ر" 37 سنة مقاول ومقيم المنتزة الإسكندرية و"خ . م . خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة و"م، ت، م 37 سنة مقيم سفاجا البحر الأحمر و" ح ش، أ" 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر لاتهامهم بتقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 وحتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

نظر تجديد حبس عاطل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية

وينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمر تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته فى العياط بعدما سدد لها 3 طعنات أثناء سيرها بالشارع، بعد ترك مسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن عاملا قتل زوجته خلال سيرها بالشارع، لتركها مسكن الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات.

نظر تجديد حبس عاطلين قتلا شابا داخل مسكنه بسبب خلافات مالية

وينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمر تجديد حبس؛ لاتهامهما بقتل عاطل داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وكشفت التحريات حصول المجنى عليه على مبلغ مالى من المتهمين، ومماطلته في إعادته لهما، وأن القتيل كان يتاجر بالموادا لمخدرة، وعثر بمسكنه على كمية من الحشيش.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، وتبين إتجاره بالمواد المخدرة، حيث عثر على كمية من مخدر الحشيش داخل مسكنه.