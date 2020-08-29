اليوم السابع
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فريق صينى يصل هونج كونج لإطلاق برنامج "الحمض النووى" لمكافحة كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 10:34 ص
فريق صينى يصل هونج كونج لإطلاق برنامج "الحمض النووى" لمكافحة كورونا الفريق الصينى
كتب خالد إبراهيم

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وصل فريق دعم اختبار الحمض النووي المكون من 164 فردا، القادم من مناطق البلاد الداخلية الصينية، إلى هونج كونج أمس الجمعة، لمساعدة فريق حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فى إطلاق "برنامج تعميم اختبار الحمض النووي في  لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

 

وقال كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة: فى بداية شهر يوليو، بدأت الموجة الثانية من الوباء في هونج كونج وهذا أمر خطير، وتهتم الحكومة الشعبية المركزية بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتولي دعما كبيرا لمواطنى هونج كونج. والمتطلبات التى طرحناها لاقت اهتماما عاليا، وشكلت لجنة الصحة الوطنية فريقي دعم إثنين، وآمل أن نطلق "برنامج تعميم اختبار الحمض النووي في المجتمعات" بسلاسة اعتمادا على دعمكم وجهودنا المشتركة ورعاية الحكومة المركزية، ونحقق النجاح في مكافحة فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.

فريق الدعم الصينى
فريق الدعم الصينى

 

وأعلنت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن تفاصيل وترتيبات برنامج تعميم اختبار الحمض النووي فى المجتمعات وسيتم اطلاقه فى الفاتح من سبتمبر، وأنشأت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 141 مركز اختبار.

 

 


هونج كونج

الحمض النووى

كورونا

لقاح كورونا

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