فرنسا تسجل نحو 7400 إصابة جديدة بكورونا وسط زيادة متسارعة في الحالات

رويترز

أعلنت فرنسا الجمعة عن رصد 7379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي جديد منذ إنهاء العزل العام، فيما وصفتها وزارة الصحة بأنها زيادة متسارعة قبل أيام من الموعد المقرر لعودة ملايين الأطفال إلى المدارس للمرة الأولى منذ مارس .

وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس في ذروة موجة أولى من جائحة كوفيد-19 التي أصابت أوروبا بالشلل. وأثارت الزيادة احتمال أن تجد الحكومة نفسها مضطرة لفرض إجراءات العزل العام مجددا.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للصحفيين اليوم الجمعة "نبذل قصارى جهدنا لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إغلاق على مستوى البلاد".

وقالت وزارة الصحة في مراجعة أسبوعية للجائحة إن فرنسا تشهد زيادة بوتيرة متسارعة في انتقال الفيروس.

وتفتح المدارس أبوابها مجددا يوم الثلاثاء القادم، حيث سيعود أكثر من 12 مليون طفل إلى الدراسة، معظمهم لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وحتى الآن لم تسفر الزيادة المتسارعة في عدد الإصابات عن زيادة مماثلة في عدد الحالات بالمستشفيات أو الوفيات. وأعلنت الوزارة عن رصد 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس الجمعة ليرتفع الإجمالي إلى 30596.