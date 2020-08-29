اليوم السابع
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صور.. تطوير الكورنيش الجديد ومنطقة الشاليهات وخطوط لصرف مياه الأمطار بالسويس

السبت، 29 أغسطس 2020 06:09 م
صور.. تطوير الكورنيش الجديد ومنطقة الشاليهات وخطوط لصرف مياه الأمطار بالسويس جانب من اعمال التطوير
السويس - السيد فلاح

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أجرى الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، جولة تفقدية لمنطقة الشاليهات والكورنيش الجديد بحى السويس وطريق الخدمة بحى عتاقة.

وأكد نائب محافظ السويس، أن المحافظة تولى اهتمامًا شديدا لكفاءة صرف الأمطار بجميع الطرق الجديدة التى يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن محافظ السويس، شدد على مراجعة بالوعات الأمطار على مستوى الطرق القديمة بجميع الأحياء ومنها شارع الجيش الذى يربط احياء السويس.

وتفقد نائب محافظ السويس منطقة الشاليهات لمتابعة أعمال تطوير وصيانة الكورنيش فى المسافة من المدرسة البحرية حتى بداية كورنيش السويس الجديد والذى انهار أثر الموجة الشديدة للرياح والأمطار التى اجتاحت البلاد العام هذا العام، كذلك تفقد إنشاء الحديقة الشاطئية على الكورنيش الجديد.

وتابع نائب محافظ السويس، أن المحافظة بدأت تحويل جزء كبير من جانبى طريق الخدمة الموازى لطريق السويس القاهرة، لمسطحات خضراء وحدائق مفتوحة على مساحة 139 ألف متر مربع على غرار ما تم تنفيذه بمدينة السلام 1بحى فيصل، مشيرًا إلى أن تلك الحدائق سوف تمثل متنفسًا ومتنزها جديدًا، يخدم سكان مناطق التوفيق والنور والسلام 2وعرب المعمل والزهراء و24 أكتوبر ومبارك 1.

رافق نائب محافظ السويس فى الجولة كل من المهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام الإسكان، وأمل إبراهيم، رئيس حى السويس ووليد شوقي، رئيس حى عتاقة والعميد أحمد يوسف، مدير عام مشروع الشاليهات وعادل خشانة، مدير جهاز التجميل ومنير كامل ومحمد حسن مديرا جهاز النظافة، ورضا عبود، نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس حى السويس والإدارات الهندسية بالحى وإدارة المرور والشعبة الهندسية وقيادات مديرية الاسكان والشركات المنفذة.

 

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