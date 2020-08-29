شركة مياه الجيزة تعلن انتهاء أعمال إصلاح خط ناهيا وعودة ضخ المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح للخط 1000 مم بمنطقة ناهيا، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة فى (صفط اللبن – كفر طهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم وغيرها). وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه بالشبكات، وجارى التحميل تدريجيا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة، وأعربت الشركة عن أسفها لتأخر الإصلاح نظرا العطل الجسيم الخارج عن إرادتها.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أكدت أمس استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين، مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أى انهيارات أثناء العمل.

ودفعت الشركة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجار استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٢٤ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 40 مترا بعيدا عن المصرف.

وأشارت إلى أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا فى (صفط اللبن – كفر طهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.