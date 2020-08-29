زوجة الشهيد عادل رجائى ردا على من يتحدث عن أمن محمود عزت: أين حقوقى؟

كتب محمد عبد المجيد

قالت الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، إنه بعد سماع خبر القبض على محمود عزت، ومن يتحدث على أمنه بعد القبض عليه: "أين حقوقى عند استشهاد زوجى؟!"، وكذلك حقوق كل الشهداء الذين استشهدوا جراء العمليات التخريبية التي قامت بها تلك الجماعة.



وأكدت زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أنها فى كل صلاة كانت تتوجه إلى الله بالدعاء، بأن يأتى بحقها وحق زوجها من جميع من يشارك فى تلك العمليات الإرهابية، وتوجهت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، بالشكر لوزير الداخلية، والذى قام بتنفيذ كل الوعود التي قالها لها، وبالدور الذى يقوم به رجال الشرطة، وكذلك رجال المخابرات.



ويواجه محمود عزت حبل المشنقة بعد القبض عليه، لصدور حكمين ضده بالإعدام، حيث صدر ضده حكمًا بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر "تخابر"، فضلًا عن صدور حكم بالإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون.



وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية فإنه قد صدر ضد "عزت" حكم بالمؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، وبالمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.