تنسيق 2020 .. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى غدا

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيعلن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات غدا الأحد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق أمام طلاب الثانوية العامة، عقب 24 ساعة من إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المقرر له غدًا الأحد.

ومن جانبه، قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إنه سيتم تطبيق نفس قواعد التنسيق المطبقة على طلاب المرحلة الأولى، من حيث تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بالإضافة إلى إتاحة معامل التنسيق على مستوى الجامعات الحكومية.

وأضاف السيد عط فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن إعلان الجدول الزمنى لتنسيق المرحلة الثانية سيتم بالتزامن مع إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، مشددا على ضرورة تسجيل الـ 75 رغبة خلال عمليات تسجيل رغبات التنسيق، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب طوال الفترة المحددة بالجدول الزمنى لتنسيق المرحلة الثانية.