تغريم 64 سائقا لعدم ارتداء الكمامة وسحب رخصتى سيارتين بمواقف الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى أنه تم اليوم ضبط 64 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحه وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية.أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالي.

بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوحى أسفرت عن ضبط 64 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

كما ضبط محافظ الشرقية سيارتين تسيران عكس الاتجاه بطريق بلبيس / الزقازيق، ليصدر أوامره لرجال المرور باستيقافهما وسحب رخصتي قيادتهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، ووجه مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور واحترام القانون.