تجديد حبس 4 شباب 15 يوما لاتهامهم بهتك عرض طفل فى العاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية، بالشرقية، تجديد حبس 4 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم و3 آخرين سبق إيداعهم بدار رعاية، بالاعتداء جنسيًا على طفل وهتك عرضه داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن هنداوي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باعتداء عدد من الشباب على طفل، وهتك عرضه داخل منزل مهجور بالمجاورة 30 بدائرة القسم.

انتقلت قوة من رجال البحث الجنائي، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد أحمد الغندور، من قوات القسم، إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 شباب، أكبرهم بعمر 20 سنة، وأن المجني عليه طفل، عمره 12 سنة.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6895 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيقات، وإيداع المتهمين الثلاثة الآخرين بإحدى دور الرعاية كونهم أحداث.