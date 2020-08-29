تجديد حبس عاطلين لسرقتهما حقيبة إعلامية فى المعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عاطلين، لسرقة حقيبة إعلامية بداخلها أموال بعد خروجها من صيدلية بمنطقة المعادى وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من الإعلامية "س.ا" تعمل بإحدى القنوات الشهيرة بسرقة حقيبتها في منطقة زهراء المعادي.

على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من خلال فحص الكاميرات أثناء خروجها من إحدى الصيدليات متجهة إلى سيارتها هاجمها أحد المتهمين خاطفًا منها حقيبتها التي كانت تحتوى على مبلغ من المال وتليفون محمول بالإضافة إلى أوراقها الشخصية، وتم القبض على المتهمين في الواقعة.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.