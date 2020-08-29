تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى جنسيا على نجلة شقيقته الطفلة بالشرقية إلى أكتوبر

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى جنسيا على نجلة شقيقته الطفلة لدور شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة المجنى عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 4963 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر، ليوم 9 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم أول العاشر من رمضان، من ربة منزل تتهم فيه شقيقها " ال ص " 41 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول العاشر، بالتعدى جنسيا على الطفلة" ر" كونها لم تبلغ 18 سنة، وذلك بغير رضاها بأن قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وأثناء مقاومتها له سقطت أرضا وتعدى عليها جنسيا، وتوصلت تحريات الرائد أحمد الخولى، رئيس مباحث قسم أول العاشر، إلى صحة الواقعة، وأن المتهم خال الطفلة وأستغل تواجد والدتها فى العمل وتعدى عليها، وتم القبض عليه وإحالته من قبل طارق ناجى، وكيل النيابة الكلية، إلى محكمة جنايات الزقازيق.