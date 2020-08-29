انتهاء فترة الفصل فى الطعون الانتخابية بالجولة الأولى لمجلس الشيوخ.. الاثنين

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

تستكمل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الفصل فى الطعون الانتخابية التى تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تنتهى مدة الفصل يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أغسطس، وعلى أن ترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى يواصل المرشحون فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم السبت، لليوم العاشر على التوالى، حملات الدعاية الانتخابية والتى بدأت يوم 20 أغسطس وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم 5 سبتمبر المقبل بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، بحيث تتوقف ممارسة الدعاية وبدء فترة الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من الاقتراع في الخارج.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة عقب إعلان نتيجة الجولة في 19 أغسطس الجاري.

وألزمت الهيئة الوطنية، جميع المرشحين الذين يخوضون الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ بالضوابط التي سبق وحددتها الهيئة لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين ومحاذيرها.

ومن بين المحظورات في الدعاية الانتخابية حظر تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ومن المقرر التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، ويجرى التصويت في جولة الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر وتعلن النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.